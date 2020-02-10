أحمد الفيشاوي يتجاهل الانتقادات ويستمتع بطريقته الخاصة

نشر الفنان أحمد الفيشاوي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو له وهو يرقص على أغنية "يوم التلات" للفنان عمرو دياب داخل صالة "الجيم"، حيث علق على الفيديو بقوله: "روحت الچيم لاقيت عمرو دياب شغال سبت التمرين وفرفشت".

وتلقى الفيشاوي الصغير العدد من التعليقات التي وصفته بالجنون، في حين هاجمه الكثيرون بسبب القضايا المتداولة بينه وبين ابنته لينا، بسبب رفضه دفع نفقات دراستها ومعيشتها، والتي وصلت لأكثر من 200 ألف جنيه، حيث تم الحكم عليه بالحبس عاماً وغرامة 20 ألف جنيه، وتقدم محاميه بمعارضة على الحكم وتم تأجيلها إلى الشهر القادم لتقديم ما يثبت التصالح.

على جانب آخر يعرض لأحمد الفيشاوي في دور العرض فيلم "يوم وليلة"، والذي يشارك في بطولته مع النجم خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع. وتدور أحداثه في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

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