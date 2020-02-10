أحلام تفوز مجدداً وتكسب 16 ألف دولار بسبب إساءة لفظية

بعد سنوات من الاخذ والرد، ألزمت محكمة الاستئناف الكويتية، امس (الأحد) الناشط الشهير مشاري بويابس بدفع مبلغ 5000 دينار اي أكثر من 16 ألف دولار للفنانة الإماراتية أحلام، كتعويض بسبب إساءته لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفع دعوى بحقه من قبل المحامي بدر باقر.

وتداول رواد مواقع التواصل المعلومة المتعلقة بالقضية التي تعود أصولها إلى عدة سنوات، حيث رفع المحامي دعوى ضد بويابس بتهمة تعمد الإساءة اللفظية إلى الفنانة أحلام من خلال موقع "تويتر"، وقضت محكمة الجنح في نهاية العام 2017، بتغريم بو يابس حينها بمبلغ 5000 دينار بسبب الاساءة اللفظية وغبارات الذم.

وحتى الساعة لم يصدر اي تعليق واضح من النجمة الاماراتية حول المسألة، ومع ذلك اثار الخبر ضجة كبيرة بين المتابعين وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انه يستحق هذا العقاب وهذا الحكم بسبب استخدامه لصفحاته على السوشيال ميديا للسخرية وكتابة الاهانات، بينما دافع عنه البعض الاخر واعتبر ما يكتبه حرية رأي، مطالبين احلام بالتنازل عن القضية والمبلغ لأنها لا تحتاجه.

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