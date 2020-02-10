مايا دياب تتعرض لمقلب في الاستديو وتتحدث عن إدمان التجميل

حلت الفنانة مايا دياب ضيفة على برنامج "غداً أجمل" الذي تقدمه الاعلامية مهيرة عبد العزيز التي حاورتها بأسئلة جريئة وأوقتها في مقلب داخل الاستديو.

وردت الفنانة اللبنانية بجرأة على عدد كبير من الأسئلة ومن بينها اتتهامها بأنها تعاني من إدمان عمليات التجميل، لتنفي هذه التهمة بشكل نهائي وحاولت استدراج المذيعة لتغيير الموضوع بطريقة ذكية.

وخلال الحلقة، تم تنفيذ مقلب بمشاركة الحضور في الاستديو، حيث سمع انفجار وصور الانذار في المكان، الامر الذي أثار رعب الفنانة اللبنانية وبدت علامات القلق على ملامحها الى أن تنبهت للأمر وكشفت المقلب.

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