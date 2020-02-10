طفل سعودي يقلد حركات محمد رمضان أمامه بطريقة طريفة جداً

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو جديداً للفنان المصري محمد رمضان أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وظهر في المقطع فيما يجلس على ركبته طفل سعودي. ورد الأخير على أسئلة طرحت عليه حيث أشار إلى أن النجم هو "نمبر وان" وأنه "نمبر 2".

وقام بعد ذلك بتقليد حركات الفنان ما حاز إعجاب الأخير ودفعه إلى تقبيله والتقاط صورة سيلفي معه. كما أعاد نشر المقطع على حسابه على التطبيق محققاً أكثر من مليون مشاهدة. وعلق: " الطفل السعودي الجميل ربنا يحميه لعائلته".

وأثار الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وحقق على أحد الحسابات أكثر من 40 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.

ويأتي هذا فيما لا زالت تداعيات قضية رمضان والطيار الذي تم إنهاء خدماته بسببه تتفاعل. وفي محادثة هاتفية أجريت معه ضمن برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة MBC مصر تقدم الفنان بالاعتذار من الكابتن أشرف أبو اليسر.

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وقال: "أنا مستعد أعوضه بأي شيء واللي يطلبه أنا من دلوقتي ممكن أنفذه" مضيفاً: ""لم أتخل عن الرجل مثلما ردد بعض المواقع وأنا تحت أمره في اللي يطلبه".

وتابع: "أنا راجل صعيدي ودي مش أخلاقي إن أتخلى عن حد وأتمنى صوتي يوصل للطيران المدني لتخفيف العقوبة عن الكابتن وإعادته لوظيفته"، معرباً عنة استيائه بسبب ما حدث وموضحاً أنه استأذنه قبل أن يقوم بتصوير الفيديو.

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