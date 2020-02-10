مايا رعيدي أو ملكة لبنانية تُعلِن خطوبتها خلال احتفاظها باللقب







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أصبحت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي أول ملكة تُعلِن خطوبتها خلال مرحلة احتفاظها باللقب وقبل تسليم التاج لملكة جديدة. علماً أنها تستمر بهذا اللقب بسبب عدم انتخاب ملكة جمال جديدة لعام 2019 بسبب الأزمة السياسة التي يمرّ بها لبنان.

وأعلنت "رعيدي" خبر خطوبتها من رجل الأعمال اللبناني برونو حتي. وذلك عبر خاصية الـStory على حسابها الرسمي على "إنستغرام." حيث ظهر خاتم الخطوبة بيدها فوق يده، وعلقت كاتبة: "مخطوبة لحب حياتي، أنت الشخص الذي أردته شريكاً لي". يُذكر أنها من مواليد العام 1995 لأم روسية وأب لبناني، تدرس الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وعلّق اللبنانيون آملاً كبيرة على إعادة لقب ملكة جمال الكون إلى لبنان وقت انتخابها في العام 2018 بسبب شبهها الكبير بملكة جمال لبنان والكون لعام 1971 جورجينا رزق.

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