تيموثي شالاميت يُفاجِئ مارغو روبي على السجادة الحمراء

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""الخليج 365"" من بيروت: خسرت النجمة مارغو روبي المنافسة على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Bombshell، أمام الممثلة لورا ديرن التي فازت بها عن دورها كمحامية متطرفة بفيلم في The Marriage Story من إنتاج نتفليكس. لكنها سجلت خلال وجودها على السجادة الحمراء لقطة لطيفة قطفتها عدسات الكاميرات مع النجم تيموثي شالاميت(Timothee Chalamet) الذي كان متواجدا لتقديم إحدى فقرات حفل الأوسكار الـ92 الذي أقيمَ على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأميركية.

حيث أنه اقتحم كادر صورتها بوقوفه خلفها. وعندما لاحظت وجوده، كانت لها ردة فعل عفوية مُلفتة. فابتسمت وأمسكت بوجهه ممازحة بطريقةٍ ودية.

وكان مُلفِتاً تعليق موقع Variety على هذه اللقطة الطريفة، معتبراً أنها تستحق أوسكار أفضل صورة. حيث نُشِرَت الللقطة عبر صفحته على "تويتر" مرفقة بتعليقٍ طريف جاء فيه: "وجائزة أفضل صورة تذهب لـ تيموثي شالاميت ومارغو روبي".