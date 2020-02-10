يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
""الخليج 365"" من بيروت: خسرت النجمة مارغو روبي المنافسة على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Bombshell، أمام الممثلة لورا ديرن التي فازت بها عن دورها كمحامية متطرفة بفيلم في The Marriage Story من إنتاج نتفليكس. لكنها سجلت خلال وجودها على السجادة الحمراء لقطة لطيفة قطفتها عدسات الكاميرات مع النجم تيموثي شالاميت(Timothee Chalamet) الذي كان متواجدا لتقديم إحدى فقرات حفل الأوسكار الـ92 الذي أقيمَ على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأميركية.
حيث أنه اقتحم كادر صورتها بوقوفه خلفها. وعندما لاحظت وجوده، كانت لها ردة فعل عفوية مُلفتة. فابتسمت وأمسكت بوجهه ممازحة بطريقةٍ ودية.
وكان مُلفِتاً تعليق موقع Variety على هذه اللقطة الطريفة، معتبراً أنها تستحق أوسكار أفضل صورة. حيث نُشِرَت الللقطة عبر صفحته على "تويتر" مرفقة بتعليقٍ طريف جاء فيه: "وجائزة أفضل صورة تذهب لـ تيموثي شالاميت ومارغو روبي".
كانت هذه تفاصيل خبر تيموثي شالاميت يُفاجِئ مارغو روبي على السجادة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.