يسرا تتألق في حفل الأوسكار









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: لمع نجم يسرا الدورة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 التي شهدت هذا العام مشاركة عربية في لجان التحكيم، تمثلت بحضورها إلى جانب المصريين المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي ضمن قائمة الـ 842 عضواً الذين اختارتهم "أكاديمية فنون وعلوم السينما من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم".

وجاءت التعليقات مُلفتة بتقديرٍ عال للنجمة المصرية على الصورة التي نشرتها عبر حسايها على "إنستغرام". حيث علقت الإعلامية ريا أبي راشد، كاتبة: "إنها ملكة الأوسكار بالنسبة لي". فيما وصفها آخرون بأنها "رافعة راس مصر".

وخطفت يسرا الأنظار على السجادة الحمراء، بفستان باللون الأبيض والذهبي ذات طابع فرعوني من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وتألقت بين نجوم العالم على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأميركية.