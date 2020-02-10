شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد ميلاد زوجها: كل سنة وانت بخير يا أخطر موزع.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الكبيرة أنغام، بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، مجموعة من الصور لاحتفالها بعيد ميلاد زوجها اقتصرت على عدد قليل من الأصدقاء ومن ضمنهم الفنان محمد الشرنوبي، وعلقت قائلة: "طلعة احتفال بعيد ميلاد الموزع احمد إبراهيم"، وأيضا نشرت أنغام صورة لزوجها على حالتها الخاصة وهنأته: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا أخطر موزع".



انغام تحتفل بعيد ميلاد زوجها



انغام وزوجها

وكان قد علق الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، لأول مرة، على طلاق المطربة أصالة من زوجها المخرج، طارق العريان، قائلا فى تصريحات غريبة له :"لا أعرف إذا كان حدث انفصال فعلا وليست لدي معلومة مؤكدة عن الموضوع لأني لم أتابعه".



عيد ميلاد زوج انغام



زوج انغام

وقال إبراهيم فى تصريحات تليفزيونية له :"لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ومن سينفصل عن من، ومن سيعود لمن بعد الانفصال، وسيأتي وقت تجمع الجميع صورة واحدة في الدنيا الصغيرة".

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وأكد أحمد إبراهيم، أنه يكن كل الاحترام لأصالة، ويراها فنانة كبيرة، وأنه يراعي "العشرة" التي جمعته بالآخرين، قائلا: "نحن في مصر نراعي العيش والملح جدا... وأنا أراعي العيش والملح الذي بيني وبين أي أحد، حتى لو كانت هناك تصريحات مستفزة حتى اليوم، وعلى فكرة هناك أسرار كتيرة لا أبوح بها، ومن الممكن لو قلتها ستكون محرجة لناس كتيرة، هناك ناس من الممكن أن تدعي إنهم غير مهتمين أو ليسوا في الصورة ولكن ما حدث هو العكس تماما".

وعاتب إبراهيم أصالة بسبب كلامها عنهم على الملأ رغم انه كان من الأفضل التحدث معه فقط بدعوى صداقتهما، مؤكدة أنه ليس لديه موقف من أحد وبالمثل زوجته الفنانة أنغام.

ومن ناحية أخرى أكد أن النجمة سميرة سعيد تحاول تقريب وجهات النظر بين أصالة وأنغام مؤخرا وأجرت عدة اتصالات بين جميع الأطراف.