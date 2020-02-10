شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تسافر مع والدتها في رحلة إلى أسوان .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ناهد السباعي، مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي فى مجموعة صور على متن إحدى الفنادق على النيل في أسوان، ونشرت "ناهد السباعى " صورها مع والدتها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وأوضحت سبب سفرهم إلى أسوان قائلة: "ماما بتتكرم في مهرجان أسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني، وأنا مبسوطة جدا أني جاية معاها عشان بس أدلعها معنديش فيلم ولا أي حاجة غيرها ربنا يخليكي ليا ويحفظك يا حبيبتي... ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله".



ناهد السباعى مع والدتها فى اسوان

وفى وقت سابق، انضمت الفنانة ناهد السباعي إلى فريق عمل مسلسل "النهاية" الذى يخوض به الفنان يوسف الشريف السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.



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ناهد السباعى ووالدتها

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مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة بطل المسلسل لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

وشاركت ناهد السباعى مؤخرا فى فعاليات مهرجان الجونة بفيلم قصير بعنوان "هذه ليلتى" بطولة ناهد السباعى وشريف دسوقى، ومن إخراج يوسف نعمان.

الفيلم تناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، وتجسد فيه ناهد السباعى دور أم لولد مصاب بالتوحد فى رحلة عمرها يوم واحد وتواجه فيها العديد من التحديات.

الفيلم من بطولة النجوم ناهد السباعى، شريف الدسوقى والطفل عمرو حسام، فيلم هذه ليلتى سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.