شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تعلق بطريقة ساخرة على ظهور كايلي جينر بفستان ارتدته من 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة الإماراتية أحلام علي ظهور نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر بفستان أرتدته أحلام من 6 سنوات خلال مشاركتها فى برنامج "اراب ايدول"، من تصميم توم فورد، حيث نشرت أحلام صورتها إلى جانب صورة كايلي، معلقة ساخرة :" تعبت منهم والله".

يذكر أن الفنانة أحلام أثارت حالة من الدهشة و الجدل مؤخرا خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفتة تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.



أحلام



الفنانة أحلام

وكشفت تقارير إعلامية أن أحلام سافرت إلى لندن خصيصاً من أجل الاتفاق مع تاجر الألمان سامر حليمة على القطع التي سوف تطل بها، فصمم لها عقداً وقرطاً من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، لتصبح إطلالة النجمة الإماراتية في حفل الرياض أغلى إطلالة لنجمة عربية بلا منازع.



كايلى جينر

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فكان إحدى هذه المجوهرات عقد مصنوع من الزمرد الأخضر والماس الأصفر، وبلغ سعره 28 مليون ريال سعودي، أي ما يقرب من 120 مليون جنيه مصري، وبعد إطلالتها أصبحت الفنانة صاحبة أغلى إطلالة عربية على الإطلاق، وتلقت فى الحفل درعاً من الذهب الخالص، عبارة عن تاج يمثل شعارها "الملكة".

وظهرت أحلام خلال الحفل بخمس إطلالات مختلفة، فتألقت فى أول الحفل بفستان أسود مخملى ومن الخلف مثبت اكسسوار ضخم من الريش الأسود، ليكون لحظة دخولها على المسرح مبهرة، والثانية فستان ذهبى، وبعدها ارتدت فستان قطيفة ناعم التصميم مزين بحزام من منطقة الخصر كما ارتدت فستان أبيض مع ارتدائها تاج من ذات اللون.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تثير فيها الفنانة أحلام جدلا بسبب مجوهراتها أو إطلالاتها باهظة الثمن، فاعتادت أحلام على اقتناء الأشياء الثمينة والفخمة التى تخطف الأنظار بها دائما.