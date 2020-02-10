اليوم العالمى للزواج .. تعرف على أقصر زيجات المشاهير .. شاهد × دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم بـ"اليوم العالمي للزواج" وهو الأحد الثانى من شهر فبراير، والذى يأتى كنوع من التكريم للعائلة الجزء الأساسي في بناء المجتمع. وفي هذا التقرير نرصد أقصر زيجات مشاهير العالم : رشدي أباظة وصباح رشدي أباظة وصباح 24 ساعة - زواجهما كان مفاجئًا - أثناء تصوير فيلم في لبنان - والصدمة الكبرى - كانت إعلان الانفصال بعد 24 ساعة فقط بريتني سبيرز وجيسون ألكساندر بريتني سبيرز وجيسون ألكساندر 55 ساعة - تزوجا عام 2004 في لاس فيجاس - تم الانفصال بعد 55 ساعة فقط نيكولاس كيج وإريكا كويكي 4 أيام - تزوجا في حفل سرى بعيدًا عن الأضواء - انفصلا بعد 4 أيام فقط من الزواج Advertisements كارمن إلكترا ودينيس رودمان كارمن إلكترا ودينيس رودمان 9 أيام فاجئا العالم بزواجهما في عام 1998 - اتفقا على الانفصال بعد 9 أيام شير وجريج ألمان شير وجريج ألمان 9 أيام - أعلنا زواجهما في لاس فيجاس عام 1975 - تقدمت شير بطلب طلاق بعد 9 أيام فقط - بسبب إدمان ألمان للمخدرات علي لاندري وماريو لوبيز علي لاندري وماريو لوبيز 18 يوما تزوج لاندرى من صديقته ماريو لوبيز - أعلنا الانفصال بعد 18 يوما فقط - والسبب الخيانة من بين هذه الثنائيات الشهيرة ما هي الزيجة التي كنت تتمنى لو تستمر؟

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