شكرا لقرائتكم خبر عن حسين نوح : أغنية "مدد" كلمات إبراهيم رضوان وهذه شهادتى أمام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول اتهام الشاعر إبراهيم رضوان بسرقة أغنية "مدد.. مدد" للفنان محمد نوح، من الشاعر الراحل زكى عمر، ونسبها لنفسه، وذلك خلال أحد الكتب بمعرض الكتاب، كشف الفنان والمنتج حسين نوح شقيق الفنان الراحل محمد نوح عن شهادته في ذلك الاتهام لليوم السابع، قائلا : أغنية " مدد مدد شدي حيلك يا بلد " لمحمد نوح من كلمات الشاعر العملاق إبراهيم رضوان وهذه شهادتي أمام الله وكتبها في حضورى.

وأوضح نوح : غير حقيقي كل ما أثير من اتهامات للشاعر ابراهيم رضوان فالأغنية من تاليفه وكل ظروف كتابتها وتنفيذها كنت حاضرا فيها، والشاعر زكي عمر كتب أغاني أخرى في مسرحية " المشخصاتية " لمحمد نوح وسهير المرشدي وكانت اخراج عبدالرحيم الزرقاني، ومنها اغنية " يا بلدي يا زوجتي وأمي وأبويا وولدي .. الف سلامة وعافيه يا بلدي بعد النكسه .." لكن أغنية " مدد " أشهد انها من كتابة إبراهيم رضوان .

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وأضاف شقيق الفنان محمد نوح : "الرئيس السادات كلف محمد نوح بعد معاهدة السلام بإعادة تقديم اغنية مدد بكلمات جديدة وبالفعل طلبنا من الشاعر إبراهيم رضوان تغيير الكلمات التي كتبها في المرة الأولى وإضافة كلمات جديدة عليها وهذا اثبات اخر انه هو اللي غيرها بعد كتابتها الاولى وعندما طلبت سميحة أيوب من محمد نوح تقديم مسرحية وكلفت محمد نوح وجاء هنا ذكي عمر ليكتب اشعار المسرحية وليس اغنية مدد لأن إبراهيم رضوان كان قد كتب تلك الاغنية من قبل وهناك اكثر من شاعر اخر كتب بتلك المسرحية منهم عبدالرحمن الابنودي مثلا" .

وأشار حسين نوح : ما الداعي بعد أكثر من 23 سنة وبعد ما توفي الشاعر زكي عمر أن نثير موضوع بدون دليل ولماذا لم يطالب بحقه وقتها ولما بعد وفاته لم يطالب ورثته بحقوقهم وانا بالمناسبة لست طرفا ولكني " صعبان عليا " ان ينهي شاعر كبير مثل إبراهيم رضوان حياته ونتهمه فيها بالسرقة فهذا ظلم كبير لهذا الشاعر المهم .