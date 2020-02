شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يهنئ إلتون جون لفوزه بجائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم الإنجليزى السابق ديفيد بيكهام، مالك نادى إنتر ميامى الأمريكى، مواطنه المغني البريطاني وعازف البيانو إلتون جون بعد فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية، عن أغنية "I’m Gonna Love Me Again" من فيلم "Rocketman" للمخرج ديكستر فليتشر، ونشرت صورته على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وهو يحمل جائزة الأوسكار في يده وعلق قائلا: "استيقظت على هذا الخبر فى الصباح مما جعلني أشعر بالعاطفة والفخر وأنا أعلم أن العمل الذي تم في هذا يثبت أنك كنت تعمل بجد ما يكفي من الأشياء العظيمة.. مبروك إلتون".



بيكهام يهنأ إلتون جون لفوزه بجائزة الأوسكار

يذكر أنه قد فاز مغني الروك الأسطوري إلتون جون، جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية، عن أغنية "I’m Gonna Love Me Again" من فيلم "Rocketman" للمخرج ديكستر فليتشر.

كما فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comic، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

وكان براد بيت قد حصد جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، عن فيلم ONCE upon a time in Hollywood للمخرج تارنتينو، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Marriage Story فيما فاز فيلم (If You're a Girl) Learning to Skateboard in a Warzone، للمخرج كارول ديسينجر، بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.