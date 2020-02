شكرا لقرائتكم خبر عن "الفن يجمعنا ".. إيمينيم يهنئ إلتون جون بفوزه بجائزة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم العالمي إمينيم، صورة تجمعه بالمغني البريطاني وعازف البيانو ألتون جون على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، حيث شاركا النجمين في تقديم فقرات استعراضية بحفل توزيع جوائز الأوسكار، كما هنأ "إمينيم" صديقه الكبير إلتون جون على حصده جائزة أوسكار عن أغنية I’m Gonna Love Me Again، قائلا: "حصلت على رؤية عمي التون الليلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار تهانينا على فوزك يا سيدي! ألتون جون".



إيمينيم يهنأ إلتون جون لفوزه بجائزة الأوسكار

وظهر النجم العالمي إمينيم بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبى في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء ظهور النجم الشهير بمثابة مفاجأة بالنسبة لحضور الحفل ومتابعيه حيث لم يعلن القائمون عن اسمه وأنه ضمن النجوم المشاركين باستعراضات غنائية بالحفل.





وغني إمينيم البالغ من العمر ( 47 عاما ) بحفل الأوسكار أغنيته الشهيرة " Lose Yourself " والتى تفاعل معها الحضور بشكل واضح.

وفى الحفل فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comic، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.

وكان براد بيت قد حصد جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، عن فيلم ONCE upon a time in Hollywood للمخرج تارنتينو، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Marriage Story فيما فاز فيلم (If You're a Girl) Learning to Skateboard in a Warzone، للمخرج كارول ديسينجر، بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.