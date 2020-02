شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تخطف الأنظار بفستان أبيض فى حفل الأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ليلة الفن وأحدث صيحات الموضة والأزياء، ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية ، كيم كاردشيان، خلال مشاركتها في حفل توزيع جزائز الأوسكار فى دورته الـ 92 لعام 2020 بإطلالة بيضاء نالت إعجاب متابعيها، ونشرت "كيم كاردشيان" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، اليوم الاثنين، مجموعة من الصور بفستان أبيض من تصميم مصمم الأزياء العالمي ألكسندر مككوين، كما ظهرت بصحبة زوجها مغنى الراب الشهير كانى ويست، وقالت لجمهورها إن صورها من حفل الأوسكار 2020.

وفى الحفل فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comic، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

Advertisements

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.

وكان براد بيت قد حصد جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، عن فيلم ONCE upon a time in Hollywood للمخرج تارنتينو، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Marriage Story فيما فاز فيلم (If You're a Girl) Learning to Skateboard in a Warzone، للمخرج كارول ديسينجر، بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.