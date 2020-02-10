شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية رامى جمال "سقف" تحقق مليون ونصف مشاهدة فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب أغنية الفنان رامي جمال "سقف"، مليون ونصف مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد 24 ساعة من طرحها، حيث استطاعت الأغنية تصدر جميع المنصات الإلكترونية، واحتلت ترند موقع "يوتيوب"، وأيضا جوجل وتويتر، خاصة أن الكليب يجمل بهجة كبيرة وشارك فيه العديد من نجوم الفن والغناء والرياضة أيضاً.

وعلق رامى جمال علي الأغنية قائلا: "كلام كتير في قلبي لكل الناس اللي حولت الطاقة اللي كانت مزعلاني لطاقة فرحة انا بحبكم وبحاول انا وكل اللي ساعدوني في صناعة الاغنية دي وتصويرها والنجوم اللي شرفوني بوجودهم أننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم".

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ويظهر في كليب "سقف" النجوم: أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، والشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، ومن الملحنين: بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن أيضا .