شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تُطعم بينيلوبي كروز خلال مشاركتهما في حفل عشاء الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة العالمية سلمى حايك، صورة لها مع صديقتها الفنانة بينيلوبي كروز على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وظهرت سلمى حايك في الصورة وهى تطعم بينيلوبي كروز خلال مشاركتهما في حفل توزيع جوائزالأوسكار، ووجهت رسالة لبينيلوبي كروز بالإشارة إليها في الصورة قائلة: "كنا جائعين جدا.. ياإلهي ، كنا جائعين جدًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار".



سلمى حايك فى حفل الاوسكار

وفى الحفل فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comic، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



سلمى حايك وصديقتها

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الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.

وكان براد بيت قد حصد جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، عن فيلم ONCE upon a time in Hollywood للمخرج تارنتينو، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Marriage Story فيما فاز فيلم (If You're a Girl) Learning to Skateboard in a Warzone، للمخرج كارول ديسينجر، بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.