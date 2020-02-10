شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم ترقص بروح طفلة فى حفل عيد ميلاد ابنتها "ليا" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها على مواقع "انستجرام"، فيديوهات جديدة من حفل عيد ميلاد ابنتها الأول، ونشرت الفنانة نانسي عجرم على حالتها الخاصة الفيديوهات وهي تحمل ابنتها "ليا" وتغنى لها في مناسبة عيد ميلادها، وبالأمس عرضت صورة عيد الميلاد وظهرت "ليا"، وهى ترتدي فستان أبيض اللون وأمامها "تورتة" عيد ميلادها التى ظهرت وهى تلتهما وعلى رأسها "قبعة" صغيرة الحجم.

وسرعان ما استقبلت الطفلة الصغيرة الكثير من التعليقات التي جاءت أغلبيتها بـ "صورة طبق الأصل من والدتها"، كما حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على تهنئتها وكتبت قائلة " بسم الله عليها ما شاء الله ربي يحميها لكم وتشوفين سعادتها يا رب هي وخواتها، ♥️????????????????????????????????????????????????????????????????????"، وحرصت النجمة نوال الزغبي على إضافة الكثير من الإيموجى على الصورة للتهنئة.

وكانت قد أطلقت نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عبر قناتها على يوتيوب، نهاية يناير الماضى وهو الكليب الذى حقق انتشارًا كبيرًا، ونجاحًا ضخمًا فى وقت قليل، ونشرت نانسى عجرم، فيديو تستمع فيه لأغنيتها الجديدة، ويبدو أن تستمع بنجاح الأغنية الكبير، وعلقت عبر تويتر: "أنا وهالغنية.. غرام".

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يشار إلى أن أغنيتها الجديدة "قلبى ياقلبى" العمل الأول بعد قضية مقتحم فيلتها الذى قتله زوجها الدكتور فادى الهاشم، حيث تشهد مزيدًا من التطورات آخرها ما أفصح عنه عبر موقع قناة LBC اللبنانية، حيث نشر معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراؤه بحثا على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

وفى وقت سابق، شارك الملحن الموسيقي أحمد إبراهيم، جمهوره بصورة جديدة مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أثناء زيارته للبنان، عبر حسابه الشخصي بانستجرام، والتي كشف فيها عن التعاون الجديد المرتقب بينهما في ألبومها الجديد.

وظهر الثنائي في الصورة التي نشرها الملحن الموسيقي وهما داخل أحد الاستوديوهات اثناء تحضيرهما للألبوم الجديد المقرر طرحه الفترة المقبلة، ومن المقرر ان يتعاونا الثنائي في أغنية جديدة ضمن الألبوم الجديد.