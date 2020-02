شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صورة لـ براد بيت وجينيفر انيستون بحفل الأوسكار منذ 20 عاما بعد فوزه بالجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر النجم براد بيت عقدته أخيراً وفك نحسه مؤخراً عقب تتويجه بأول جائزة أوسكار في مشواره كممثل، وذلك بعدما نال جائزة أفضل ممثل مساعد على دوره خلال فيلم المخرج تارانتينو ONCE upon a time in Hollywood الذي حقق به نجاحاً كبيراً، ومع خطف براد بيت الأنظار بتلك الجائزة تساءل الجميع عن جينيفر انيستون حبيبته السابقة، والتى تصدر اسمها معه خلال الفترة الأخيرة عناوين المواقع والصحف بسبب اخبار تفيد بعودتهما للارتباط رغم نفيهما في أكثر من مناسبة.

وخلال هذا التقرير نستعرض آخر صورة للنجم براد بيت والنجمة جينيفر انيستون خلال حفل الاوسكار أثناء فترة ارتباطهما حين ظهرا معاً علي الريد كاربت قبل أكثر من 20 عام، حيث ظهر الثنائي معاً أثناء دخولهما آنذاك وتسلطت الأضواء عليهما كونهما كانا خلال تلك الفترة من أشهر الثنائيات على مستوى العالم.



انيستون وبراد بيت حينما كانا مرتبطان، قبل عام 2000 بحفل الاوسكار

جدير بالذكر أن جينيفر انيستون تغيبت عن حضور مراسم حفل الاوسكار الأخير، وقد ازدادت التكهنات بخصوص علاقتهما وعودة ارتباطهما من جديد خاصة بعد ظهور النجمين في لقاء أذهل العالم بكواليس sag awards لعام 2020 ، حيث أشار موقع " New Idea " وقتها أن الزوجين السابقين يخططان للزواج من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما أكد أحد المصادر لموقع " Life & Style " أن براد بيت و جنيفر أنيستون قررا إقامة حفل زفاف فخم ومختلف يكون محور أحاديث العالم، إلا أن كافة تلك التقارير تم نفيها في كل مرة ليثبت أن الأمر ما هو إلا وسيلة من تلك الصحف لزيادة مبيعاتها ليس إلا.