"يخرب بيت سناب شات".. محمد رمضان يشارك بفيديو طريف لبنته "كنز"

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و وعد النجم محمد رمضان، جمهور، بمسابقة، الفائز بها، يحضر محمد رمضان عيد ميلاده، في المكان الذى يحدده الفائز.
ونشر محمد رمضان فيديو عبر صفحته، وهو يغنى "نمبر 1"، ويعلق عليه قائلا: "يا جماعة.. كل شهر هعمل مسابقة على انستجرام وهختار واحد أو واحدة من جمهوري أحضر عيد ميلاده في المكان اللي يحدده .. جمهوري له حق عليا.. ثقة في الله هنفرح".
وكان محمد رمضان اعلن عن تدشين حساب على انستجرام، لابنه على، حيث نشر رمضان صورة تجمعه بابنه على وعلق عليها "صديقى وابنى"، حيث يحرص رمضان دائما على ظهور ابنيه على وكنز على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سبق لرمضان ونشر صورة لابنته كنز وعلق عليها "كنز بنتي طالعة زيي ماحدش يكلمها وهي لسه صاحية من النوم".
وقد وحصل الحساب الجديد للطفل على، نجل النجم محمد رمضان، على العديد من المتابعات من تدشين الحساب الجديد.
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