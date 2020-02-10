شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال مختلف وبسيط لنجم "الجوكر" مع صديقته بالأوسكار .. شوف احتفل ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النجم خواكين فينيكس، احتفالا بسيطا وهادئا بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل فى حفل توزيع جوائز أوسكار عام 2020، عن فيلمه "الجوكر"، حيث اكتفى بالجلوس على السلم مع صديقته، الممثلة روني مارا، وبينهما الجائزة، وتناولا البرجر.

وتداول رواد مواقع التواصل الصورة، معبرين عن إعجابهم الكبير بها لما تحمله من عفوية بعيدا عن الاحتفالات الصاخبة والمبهرة كما المعتاد.

ولدى فينيكس رحلة طويلة مع جائزة الأوسكار، ولكنها مليئة بالإخفاقات، ولكنها تغيرت مع آخر حفل للجائزة، حيث ترشح فينيكس للجائزة، 4 مرت في تاريخه الذى بدء في 1982، ولم يفز بها إلا مرة واحدة.



خواكين فينيكس وصديقته



خواكين فينيكس

حيث ترشح فينيكس لأول مرة للجائزة عام 2001، لـ جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Gladiator، ولم يفز بها، ومن ثم بعدها ترشح لـ جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Walk the Line، عام 2006، وأيضا لم يفز بها، ثم في عام 2013، عن دوره في فيلم The Master، ولم يفز بها، لتأتى اللحظة الحاسمة في حياته منذ ساعات، حيث ترشح لـ جائزة أفضل ممثل عن دوره آرثر فليك، بـ فيلم الـ Joker، ويستطع الفوز بها في النهاية.

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وبدى على فينيكس الحزن، الذى اجتمع بالامتنان، والدموع، أثناء إلقائه خطاب فوزه، حيث أقر قينيكس أنه شخص صعب العمل معه، أنانى، وفى الكثير من الأحيان يشعر أنه شخص لا يستحق الكثير.

فيلم الـ Joker سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

وضم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.