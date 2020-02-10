شكرا لقرائتكم خبر عن صورتها فى جدة بالسعودية.. نوال الزغبى تطرح كليب أغنيتها الجديدة "القوية" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، عن طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "القوية"، غدا الثلاثاء، التى صورتها فى سوق قابل، أحد أسواق منطقة جدة التاريخية، وسط مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وهى من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع جيمى حداد.

وكتب نوال، عبر حسابها على تويتر، مقطع من الأغنية الجديدة "العين اللى ضحكتلك لما القدر جابك.. نفس العين هلق فرحت على غيابك"، مضيفة: "استمعوا إلى أغنيتى الجديدة يوم 11/2/2020".



نوال الزغبى

من ناحية أخرى، تستعد نوال الزغبى لإحياء حفلين غنائيين، يومى الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، فى أحد الفنادق الكبرى بهولندا، ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح"،"كاراميل"،"طول عمرى"،"معرفش ليه"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحه"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، "عادي" و"غريب الراى"، "جنة جنة"، وغيرها.

وكانت نوال الزغبى، أحيت عدد من حفلات العام الماضى هما الأولى حفل غنائى بموسم الرياض فى المملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها بالمملكة، وشاركها الغناء فى هذا الحفل الفنان عبد الله الرويشد، والثانية فى القرية العالمية بدبى وسط حضور جماهيرى كبير الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة.

وفى سياق منفصل، شاركت نوال مع أصالة، ونجوى كرم، ودينا فى أحد عروض الأزياء، بأسبوع الموضة فى باريس، وقد حرصت النجمات على مشاركة جمهورهن على العروض والأزياء التى كانت تشارك فى أسبوع الموضة.

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يشار أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.