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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الكورى Parasite الفائز بـ 4 جوائز أوسكار غداً فى سينما زاوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سينما زاوية عن عرض الفيلم الكوري "Parasite" في تمام الساعة الـ 7 مساء بترجمة عربية وإنجليزية، وذلك بعد فوزه بـ 4 جوائز في حفل الأوسكار 2020 الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على مسرح دولبى بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصد أفضل فيلم، أفضل فيلم أجنبي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي.
وأصبح Parasite أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز في تاريخ الأوسكار بجائزة أفضل فيلم وأيضاً لأول مرة خلال ٦٥ سنة يكون أفضل فيلم في الأوسكار هو نفس الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.
احتفال مخرج وابطال الفيلم بالاوسكار
فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك وتدورحول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.
وكانت إيرادات فيلم Parasite، قد تخطت 160 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 8 نوفمبرمن العام الماضى في دورالعرض المختلفة حول العالم، كما حصل الفيلم على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبرموقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة.
وجاءت قائمة جوائز الأوسكار 2020 كالتالى:
فيلم Parasite أفضل فيلم
واكين فينيكس أفضل ممثل عن فيلم joker
رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy
براد بيت أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood
لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story
ألتون جون أفضل أغنية عن فيلم Rocketman
بونج جون هو أفضل مخرج عن فيلم Parasite
1917 أفضل مكساج
1917 أفضل تصوير سينمائى
فيلم Ford v. Ferrari أفضل مونتاج صوتى
فيلم Toy Story 4 أفضل فيلم رسوم متحركة
فيلم Jojo Rabbit أفضل سيناريو مقتبس
فيلم Parasite أفضل سيناريو أصلى
فيلم The Neighbors Widow أفضل فيلم قصير
فيلم Little Women أفضل تصميم أزياء
فيلم Once Upon a Time in Hollywood أفضل إنتاج
فيلم American Factory أفضل فيلم وثائقى
فيلم Learning to Skateboard in a Warzon أفضل فيلم وثائقى قصير
فيلم Ford v. Ferrari أفضل مونتاج
1917 أفضل مؤثرات بصرية
فيلم Bombshell أفضل مكياج وتصفيف شعر
فيلم Parasite أفضل فيلم أجنبى
فيلم Joker أفضل موسيقى تصويرية
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