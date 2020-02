شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الكورى Parasite الفائز بـ 4 جوائز أوسكار غداً فى سينما زاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سينما زاوية عن عرض الفيلم الكوري "Parasite" في تمام الساعة الـ 7 مساء بترجمة عربية وإنجليزية، وذلك بعد فوزه بـ 4 جوائز في حفل الأوسكار 2020 الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على مسرح دولبى بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصد أفضل فيلم، أفضل فيلم أجنبي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي.

وأصبح Parasite أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز في تاريخ الأوسكار بجائزة أفضل فيلم وأيضاً لأول مرة خلال ٦٥ سنة يكون أفضل فيلم في الأوسكار هو نفس الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.



احتفال مخرج وابطال الفيلم بالاوسكار

فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك وتدورحول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.

وكانت إيرادات فيلم Parasite، قد تخطت 160 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 8 نوفمبرمن العام الماضى في دورالعرض المختلفة حول العالم، كما حصل الفيلم على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبرموقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة.

وجاءت قائمة جوائز الأوسكار 2020 كالتالى:



فيلم Parasite أفضل فيلم

واكين فينيكس أفضل ممثل عن فيلم joker

رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy

براد بيت أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story

ألتون جون أفضل أغنية عن فيلم Rocketman

بونج جون هو أفضل مخرج عن فيلم Parasite

1917 أفضل مكساج

1917 أفضل تصوير سينمائى

فيلم Ford v. Ferrari أفضل مونتاج صوتى

فيلم Toy Story 4 أفضل فيلم رسوم متحركة

فيلم Jojo Rabbit أفضل سيناريو مقتبس

فيلم Parasite أفضل سيناريو أصلى

فيلم The Neighbors Widow أفضل فيلم قصير

فيلم Little Women أفضل تصميم أزياء

فيلم Once Upon a Time in Hollywood أفضل إنتاج

فيلم American Factory أفضل فيلم وثائقى

فيلم Learning to Skateboard in a Warzon أفضل فيلم وثائقى قصير

فيلم Ford v. Ferrari أفضل مونتاج

1917 أفضل مؤثرات بصرية

فيلم Bombshell أفضل مكياج وتصفيف شعر

فيلم Parasite أفضل فيلم أجنبى

فيلم Joker أفضل موسيقى تصويرية