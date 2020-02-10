عائشة بن أحمد لـ"الخليج 365": "السوشيال ميديا" مهمة والنجوم مضطرون للتعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إنها تهتم بالتواصل مع جمهورها على مواقع "السوشيال ميديا"، ولكن في حدود ودون أن يصبح الأمر زائد عن الحد.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بهتم بيها بس مش بشكل زيادة، لأنها مهمة جدا، لكن في نفس الوقت شايفة انها خلت النجم يفقد من هالته وبريقه، لأنه موجود في كل حتة، بمجرد أن يضغط الجمهور على زر، ويعرفون عنه كل شيء، وعندما يوجهون له كلامًا يرد، بقى متاح أوي، عكس زمان".

وأضافت عائشة "أنا ضد ده مش حباه، بس للأسف مضطرين كلنا نعمل كده، زمان كان الجمهور لما يشوف الفنان يفرح أوي دلوقتي هيفرح بس مش فرحة زمان".

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وبسؤالها كيف تتعامل مع أي انتقادات أو هجوم على "السوشيال ميديا"، أشارت إلى موقع ردت فيه على عدد من التوانسة انتقدوا حديثها باللهجة المصرية في برنامج "معكم" الذي تقدمه المذيعة منى الشاذلي، موضحة "التوانسة غضبوا وكنت مستفزة في ردي عليهم، وكان قاسي، بس في النهاية هما معذورين دي غيّرة على بنت بلدهم ولهجتهم، وكان المفروض ماردش عليهم ساعتها".

وأشارت عائشة إلى أن الشعب التونسي أكثر تعصبًا للهجته، وأن ثقافتهم أوروبية أكثر، مضيفة "عندنا عقدة الشرق شوية مش بنتقبل حد تونسي يتكلم لبناني أو مصري، ممكن يتكلم أي لغة تانية بس لهجات شرقية لأ، وأنا قبل ما أمثل كنت كده كنت متعصبة للهجتي بس".

جدير بالذكر أن عائشة بن أحمد تشارك في فيلم "الفلوس" الذي طُرح منذ فترة في دور العرض السينمائي، قصة وبطولة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام.