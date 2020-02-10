محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
علق الفنان محمد ثروت على فوز النجم العالمي خواكين فينيكس، بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم الجوكر "Joker"، في الحفل الذي انطلق صباح اليوم الاثنين.
وشارك "ثروت"، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو تضمن ضحكات الثنائي "شخصية فرج من مسلسل لالاند وشخصية آرثر فليك من فيلم الجوكر".
وعلق ثروت على الفيديو قائلًا: "مبروك يا خواكين يا خويا".
وفاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Joker، في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، التي انطلقت من مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز بـ" الأوسكار".. رسالة من محمد ثروت لخواكين فينيكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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