محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بـ"تويتر"، مقطع فيديو لها على "ريد كاربت"، حفل جوائز الأوسكار 2020.
ووجهت "يسرا"، الشكر للفريق الذي ساعدها في ظهورها بإطلالتها المميزة قائلة: "أشكر كل الأشخاص الرائعيين الذين أكلموا إطلالتي باهتمامهم بكل هذه التفاصيل المذهلة".
وتواجدت يسرا في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، الذي أقُيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، وشاركت يسرا في لجنة تحكيمها.
وانطلقت النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، من مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من يسرا بعد انتهاء حفل الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.