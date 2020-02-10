أول تعليق من يسرا بعد انتهاء حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بـ"تويتر"، مقطع فيديو لها على "ريد كاربت"، حفل جوائز الأوسكار 2020.

ووجهت "يسرا"، الشكر للفريق الذي ساعدها في ظهورها بإطلالتها المميزة قائلة: "أشكر كل الأشخاص الرائعيين الذين أكلموا إطلالتي باهتمامهم بكل هذه التفاصيل المذهلة".

وتواجدت يسرا في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، الذي أقُيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، وشاركت يسرا في لجنة تحكيمها.

وانطلقت النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، من مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.