أحمد عيد يكشف كواليس مسلسل "إختراق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الكوميديان أحمد عيد، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو من كواليس المسلسل السعودي "إختراق 2"، والذي عُرض الجزء الأول منه العام الماضي عبر القناة السعودية SBC.
وعلق "عيد"، على الفيديو قائلًا: "من كواليس تصوير مسلسل إختراق 2".
وتفاعل عدد من متابعي أحمد عيد، مع الفيديو، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "هتكسر الدنيا، بالتوفيق، منتظرينك، مبروك".
الفنان أحمد عيد غاب عن الدراما التليفزيونية منذ مشاركته في بطولة مسلسل "صاحب السعادة" بطولة النجم عادل إمام، عام 2015.
مسلسل "إختراق" بطولة كل من مى سليم، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.
تدور أحداث المسلسل فى المملكة العربية السعودية، وينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعد عرض الجزء الأول لمسلسل اختراق العام الماضى الذى حقق نجاحا فى الخليج.
يذكر أن آخر أعمال أحمد عيد فيلم خلاويص في عام 2018، مع الفنانة آيتن عامر، تأليف لؤي السيد، وإخراج خالد الحلفاوي.
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