محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة رانيا يوسف، برومو برنامجها الجديد عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت في البرومو وهي تُطهو بعض الوجبات. وعلقت "رانيا"، على الفيديو قائلة: "انتظروا برنامج وصفات رانيا...من الخميس المقبل وحلقه كل أسبوع". Advertisements البرنامج يحمل اسم Rania's Recipes، (وصفات رانيا)، ويتناول البرنامج كل ما يتعلق بالمطبخ والطهي ووصفات الوجبات. ويعرض لرانيا يوسف حاليًا بدور العرض فيلم "دماغ شيطان"، بينما تنتظر عرض فيلم "صندوق الدنيا" يوم 19 فبراير الجاري. كما تشارك في مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل برنامج رانيا يوسف الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.