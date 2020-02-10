تعليق ساخر من محمد هنيدي عن سر تغير "ميرفت وعلاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
سخر الفنان محمد هنيدي، بتغريدة برر خلالها سبب تغيير "ميرفت وعلاء" (شخصيات ظهرت في فيلم جاءنا البيان التالي)، مؤكدًا إن السبب في تغيير ملامحهم هو "لبن باور فاميلي".
وكتب "هنيدي"، عبر حسابه بـ"تويتر": "للناس اللي بتتكلم أن ميرفت اتغيرت .. في الحقيقة بعد ماجبنالهم الأوضة و١٠٠٠ كارتونة باور فاميلي .. قرر ميرفت وعلاء يعيشوا علي لبن باور فاميلي".
وأضاف: "بما أن اللبن كان فيه مواد مضره بسبب جشع أ- رياض صاحب المصنع .. غيرت المواد من شكل ميرفت وبقى شكلها كده .. أما عيلاء فالمواد خلته أصلع".
وقدم محمد هنيدي مؤخرًا إعلانًا جديدًا، لصالح إحدى شركات النقل الخاص، وظهر فيه بشخصيات متنوعة من أفلامه المختلفة أبرزهم صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، "جاءنا البيان التالي"و"فول الصين العظيم".
فيلم "جاءنا البيان التالي"، عرض عام 2001، بطولة محمد هنيدي، حنان ترك، أحمد خليل، لطفي لبيب، نهال عنبر،محمد كامل، سلوى محمد علي، سليمان عيد، رشدي المهدي، محمد يوسف، عصمت محمود، طلعت زكريا، الفيلم من تأليف محمد أمين وإخراج سعيد حامد.
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