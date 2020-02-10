كيف علقت دُرة على تواجد يسرا بحفل توزيع جوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة درة، على إطلالة النجمة الكبيرة يسرا، أمس الأحد، بحفل جوائز الأوسكار 2020، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وأعادت درة نشر تغريدة لـ"يسرا"، وأرفقتها بتعليق: "أسطورتنا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، برافو مي جلال، شكرًا مصمم الأزياء زهير مراد"

وتواجدت يسرا في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، الذي أقُيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، وشاركت في لجنة التحكيم.

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وانطلقت النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، من مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.