تراند اليوم : فنانة شهيرة تسجن معجبا طلب الزواج بها.. ما علاقة أرطغرل؟

أفادت صحف تركية، أن الفنانة التركية جولسيوم بطلة مسلسل أرطغرل والذي يحظى بشعبية جارفة في الوطن العربي، قدمت بلاغ ضد معجب طاردها مرارا وطلب الزواج بها.

وحسب صحيفة ميليت التركية، فأن المعجب طارد الفنانة الشهيرة مرارًا وقدم لها الكثير من الهدايا والورود أمام منزلها، إلا أنها انزعجت بسبب تقديمه خاتم لها، عارضًا عليها الزواج في المرة الأخيرة، وطالبها في رسالته بالاستعداد للزواج به.

وقررت المحكمة في تركيا سجن المعجب ثلاثة أشهر، وبعدها بررت النجمة التركية إقدامها على ذلك بأن حياتها تحولت إلى جحيم لكثرة مطاردات المعجب لها، والذي أكد على أنه لم يكن يريد إيذاءها بل قصد التعبير عن إعجابه الشديد بها.





