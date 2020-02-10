تراند اليوم : «الجسمي» يستفز مريم حسين بعد الإفراج عنها..هذا ما قاله

في أول تلعيق للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، على العفو والإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين، اعتبر أن الإفراج عنها تحت أي صيغة لا تنفي عنها تهمة مخلة بالشرف حيث تمت إدانتها بهتك العرض بالرضا.
وقال في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي :« أي إجراء تم اتخاذه هو قانوني ثقوا تماما أننا في دولة قانون ما يحدث بعد ذلك أنا ما لي علاقة، أنا براءة وهي مدانة بقضية تمس الشرف هتك عرض بالرضا».
وأضاف: «كل شي جائز في إطار القانون ما عندنا محاكم تنعقد بالليل عشان تطلع براءة هي طلعت ممكن كفالة أو إيقاف تنفيذ، لكن حكم السجن صادر وان شا الله يكون بعدها عن بنتها يهديها شوي».
كما نشر "بوست" قال فيه :« إفراج بكفالة أو بعفو أو بأي طريقة قانونية لا يعني أنك براءة فأنت مدانة بقضية مخلة بالشرف وهي هتك العرض بالرضا.. البراءة فقط لشخص واحد وهو صالح الجسمي وهو من يحق له أن يفتخر”، واختتم: “و11 يوم سجن حلوين».
وكانت مصادر أكدت أن الفنانة مريم حسين تم الإفراج عنها بعفو من الشيخ محمد بن راشد نائي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
وكان القضاء الإماراتي أصدر حكمًا على مريم حسين بالحبس شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة، بعد مشوار قضائي خاضه ضدها الإعلامي صالح الجسمي، حيث تمت تبرئته من السب والقذف وإدانة الفنانة المغربية.