جاكي شان يعد بجائزة مالية ضخمة لمن يخترع لقاحاً لفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - في معظم دول العالم،يشارك المشاهير في التوعية بأخطار الأمراض الخطرة والكوارث المدمرة ويشجعون الملايين من معجبيهم للتبرع من أجل التقليل من خطرها،لكن جاكي شان قرر أن يتخذ خطوة محفزة لمحاربة فيروس كورونا الذي ذهب أكثر من 800 شخص ضحية له حتى الآن في بلده الصين، نالت إعجاب الآلاف حول العالم،فماذا فعل؟



وعد الممثل الصيني جاكي شان ،بدفع مليون يوان ،أي حوالي 143 ألف دولار للشخص الذي سيتوصل إلى صنع اللقاح ضد "فيروس كورونا".

ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزاً لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضاً إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية .

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وقال جاكي شان: " لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصاً حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".

يذكر أنه يتم اختبار عقار روسي الصنع "تريازافيرين"، وحسب بيانات المجلة الطبية "فيدميكوم" فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الإنفلونزا .



ووصل عدد ضحايا "فيروس كورونا" إلى 813 في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب فيها فيروس سارس،حسب وكالات الأنباء.