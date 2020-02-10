كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - على هامش أسبوع الموضة في نيويورك، واحتفالاً بإطلاق فصل جديد من مجموعة مجوهرات B. zero1 الثورية والشهيرة، أقامت دار بولغاري Bvlgari حفلاً هائلاً في Duggal Greenhouse في مدينة نيويورك.
وقد كان لموقع «الخليج 365» لقاءٌ مميزٌ مع المديرة الإبداعية للدار لوتشيا سيلفيستري، التي أخبرتنا عن المجموعة الجديدة، وما يميزها عن سابقاتها، كما أعربت لوتشيا عن تأثّرها بالمرأة العربية العاشقة للمجوهرات المميزة والفاخرة، بالأخص مجوهرات بولغاري Bvlgari بمختلف تصاميمها.
فتابعي معنا بالفيديو هذا اللقاء الشيّق.
كانت هذه تفاصيل خبر من أسبوع نيويورك للموضة.. «الخليج 365» تلتقي لوتشيا سيلفيستري المديرة الإبداعية لدار بولغاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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