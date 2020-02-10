بالفيديو.. إعلامية خليجية تتحدى بامتلاء جسمها: لن أخضع للتكميم لأرضيكم

لفتت المذيعة الإماراتية رؤى الصبان الأنظار من خلال فيديو تم تناقله على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه وهي تعرض صورة لها أثارت الكثير من التعليقات والانتقادات مؤخراً حيث بدت فيها بجسم ممتلئ.

وتوجهت إلى المنتقدين بالقول: “هدوا اللعب” لافتة إلى أنها لم تطلب منهم التعليق وداعية إياهم إلى أن يمنحوها بعض الوقت لتتمكن من خسارة الوزن الزائد.

كما أشارت إلى أنها لن تجري عملية تكميم معدة من أجل الحصول على رضى هؤلاء. وأحدثت بهذا موجة من الجدل على تلك الحسابات وحققت على أحدها أكثر من 55 ألف مشاهدة.

وانقسم المتابعون بين من رأوا أن التعليق على شكلها نوع من التنمر والتدخل في شؤونها الخاصة فيما أشار آخرون إلى أن على المشاهير الاهتمام بمظهرهم لأنهم شخصيات عامة.

ويشار إلى أن الإعلامية أعادت نشر الصورة قبل أيام على حسابها الخاص على التطبيق وأرفقتها بالتعليق: “لا شيء يطفىء النور الذي يشع من الداخل”. وبدت فيها مرتدية معطفاً خفيفاً مع حزام ما دفع الكثير من المتابعين إلى التعليق على انتفاخ بطنها.