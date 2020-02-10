بالفيديو: أول تعليق لـ صالح الجسمي على الإفراج عن مريم حسين

نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي اليوم مقطع فيديو على خلفية إطلاق سراح الفنانة مريم حسين، قال فيه: “أي إجراء تم اتخاذه هو قانوني ثقوا تماما أننا في دولة قانون ما يحدث بعد ذلك أنا ما لي علاقة، أنا براءة وهي مدانة بقضية تمس الشرف هتك عرض بالرضا”.

وأضاف: “كل شي جائز في إطار القانون ما عندنا محاكم تنعقد بالليل عشان تطلع براءة هي طلعت ممكن كفالة أو إيقاف تنفيذ، لكن حكم السجن صادر وان شا الله يكون بعدها عن بنتها يهديها شوي”.

وقال الجمسي بمنشور عبر إنستغرام: “إفراج بكفالة أو بعفو أو بأي طريقة قانونية لا يعني أنك براءة فأنت مدانة بقضية مخلة بالشرف وهي هتك العرض بالرضا”، مضيفًا: “البراءة فقط لشخص واحد وهو صالح الجسمي وهو من يحق له أن يفتخر”، واختتم: “و11 يوم سجن حلوين”

وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت، منذ أيام ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

وألقت الشرطة الإماراتية في حينها القبض على مريم حسين، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي بشأن اتهامها بـ”هتك عرض بالرضا” في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام طالبت مواطنها الإعلامي صالح الجسمي، بالاقتداء بشقيقه الفنان حسين الجسمي، والتنازل عن قضيته ضد مريم حسين، قائلة عبر حسابها بتويتر: “حرام بنت تنسجن وعندها طفلة.. حنا ياما تأذينا بس ليه وصل الأمر إلى السجن؟! الإنسان يكون إنسان.. الكبر فقط لله، أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شيء وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة، إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين إيديها خليك أكبر”.

لكن صالح الجسمي رد على أحلام، موضحا أنها لا تعرف تفاصيل القضية بينه وبين مريم حسين.

كما فتح صالح الجسمي النار على الفنانة الكويتية مها محمد بعد نشرها مقطع فيديو أعلنت من خلاله تضامنها مع مريم حسين، على الرغم من خلافاتهما.

وبعد حصول صالح الجسمي على حكم في قضيته ضد مريم حسين بحبسها، توعد الإعلامي، الفنانة المغربية جليلة، ووجه لها تحذيرا شديد اللهجة في منشور عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، كتب فيه: “الدور الجاي على واحدة (جليلة) الحيا تدعي أنها عراقية والعراق برئ منها وتروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو علي وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري”.