كشفت الفنانة جواهر الكويتية عن خطورة حالتها الصحية بعد إعلانها الإصابة بمرض السرطان، مؤكدة أن المرض في مراحله الأخيرة.
وأوضحت جواهر تفاصيل الإصابة بالمرض من خلال تدوينة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، مبينة أنها توجهت للمستشفى بعد إغماءة طويلة تعرضت لها لإجراء فحوصات طبية فاكتشفت إصابتها بسرطان الدماغ.
وطالبت جواهر جمهورها ومحبيها بتكثيف الدعاء لها أملا في الاستجابة والشفاء من مرضها.
وقالت جواهر في تغريدتها: ”قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة“.
وتابعت ”جواهر“: ”بس رجاء أتمنى من كل شخص جت عينه على التغريدة يدعيلي يقال إن دعوة 40 غريبا مستجابة“.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بالسرطان.. الفنانة جواهر الكويتية تكشف مرحلة المرض وتحدد مكان الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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