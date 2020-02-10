بالفيديو: لماذا تحدث براد بيت عن السياسة أثناء استلامه أول جائزة أوسكار كممثل؟

لم يخلو حديث الممثل براد بيت عن السياسة أثناء تسلمه جائزته كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon a Time.

وهاجم بيت في خطابه بعد تسلمه الجائزة، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا ضد طلب الديموقراطيين في استدعاء الشهود في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب، وبالتحديد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي صرح من قبل أن مستعد للشهادة.

قال بيت: “أخبروني أن لدي 45 ثانية للحديث، هذه المدة أكبر من التي أخدها جون بولتون هذا الأسبوع للحديث”

ووجه بيت تحيته لمخرج العمل كوانتين تارانتينو وكذلك شريكه في الفيلم ليوناردو دي كابريو، وأهدى الجائزة لأبنائه.

وعن حديثه عن السياسة، قال بيت في المؤتمر الصحفي بعد فوزه: “خاب أملي حقا هذا الأسبوع، وأعتقد أنه عندما تتفوق البراعة في ممارسة الشيء بشكل صحيح، فإنه يوم حزين ولا أعتقد أننا يجب أن ندعه يمر، وأنا جاد جدا في ذلك”.

ولم يتم استدعاء أي شهود في محاكمة عزل ترامب، التي برأته عليه في نهاية المطاف من قبل مجلس الشيوخ في تصويت عبر الخطوط الحزبية، باستثناء تصويت جمهوري وحيد للإدانة.