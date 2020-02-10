شاهد: فنانة مغربية نسخة من لجين عمران

استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة المغربية أسماء لزرق لفت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت فيه الأخيرة أثناء لقاء تلفزيوني أجري معها وتحدثت خلاله عن مرحلة من طفولتها حيث أشارت إلى أنها تعلمت تجويد القرآن الكريم في سن السابعة.

كما تطرقت إلى أيام المدرسة حيث كان يطلب منها الغناء لأنها كانت تتمتع بصوت جميل، مع الإشارة إلى أنها لم ترث الموهبة من أي من افراد أسرتها.

وأكثر ما لفت الأنظار هو الشبه الكبير جداً بينها وبين الإعلامية السعودية لجين عمران. وهذا ما ركزت عليه معظم التعليقات على تلك الحسابات. ورأى الكثيرون أن درجة الشبه كبيرة جداً فيما أشار آخرون إلى وجود بعض الفروقات.

ومما جاء في التعليقات: “هاي مو نسخة من لجين وإنما لجين نسخه منها لأن لجين عمليات تجميل وهاي جمالها طبيعي” و”من جد نسخة من لجين العمران” و”أفكرها لجين قبل لا اقرأ المصيبة نفس الشامة” و”لا فيه فرق كبير طبعاً. هذي جمالها طبيعي”.