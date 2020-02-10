يتنافس عليه مشاهير العالم كافة.. إزاحة السرية عن سعر تمثال الأوسكار الذهبي؟

أزاحت أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة اليوم الاثنين، السرية عن سعر تمثال “أوسكار” الذهبي الشهير، بالإضافة إلى بعض القوانين الصارمة الخاصة به.
وبحسب ما كشفته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، “الأكاديمية وضعت قواعد صارمة خاصة بالتماثيل الذهبية، وتنص لوائحها الرسمية على أنه لا يمكن للفائزين بيع جوائز الأوسكار الخاصة بهم، دون أن يعرضوها أولًا للبيع على الأكاديمية مقابل دولار واحد فقط، وفي حال لم تأخذه الأكاديمية فإن سعر التمثال يصبح 10 دولارات.
وبنود لوائح الأكاديمية تنطبق أيضا على أفراد الأسرة، الذين يرثون جوائز الأوسكار من أقاربهم المتوفين، وفقًا للشبكة.
وفي عام 2015، وضعت الأكاديمية قانون “العشرة دولارات” وذلك عندما اشترى “نيت د. ساندرز” تمثال “أوسكار” فاز به جوزيف رايت عن فيلم “My Gal Sal” في عام 1942، من دار مزادات “برايربروك” مقابل 79 ألفا و200 دولار أمريكي.
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