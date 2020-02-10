ناهد السباعي تدعم والدتها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها بمجموعة من الصور برفقة والدتها المنتجه ناهد فريد شوقي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير" انستجرام".

وعلقت"السباعى" على الصور قائلة:"ماما بتكرم في مهرجان اسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني

و انا مبسوطة قوي اني جايه معاها عشان بس أدلعها معنديش فيلم ولا اي حاجة غيرها ربنا يخليكي ليا و يحفظك يا حبيبتي... ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله".





يذكرأن الفنانة ناهد السباعي تستعد لعرض فيلم "ماكو" بطولةنيكولا معوض، منة فضالي، محمد مهران، منذر رياحنة، بسمة.

تدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة "سالم اكسبريس" عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.