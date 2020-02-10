إبراهيم الفلامرزي يحصل على جائزة خاصة في طواف دبي

حصل إبراهيم الفلامرزي، لاعب الدراجات المعروف، على جائزة خاصة بعد فوزه في طواف دبي بعد مجهود استغرق ساعتين في سباق الدراجات الذي تخصص للمحترفينوالأجانب ويمثل هذا الطواف الأضخم من نوعه في الجوائز والميداليات التي تطرح للفائزين.
تهدف هذه الدورة الجديدة إلى خلق روح التنافس الشريف بين جميع البلاد وانتشار مبدأ التسامح بين الرياضيين وببعضهم البعض وأيضًا النخبة المحترفة في هذه اللعبة والتي تمتد الى مسافات طويلة في تجربة غنية ومليئة بالاكتشافات .
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