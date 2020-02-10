الأربعاء.. انطلاق عرض "چارتين" بالإسكندرية

ينطلق مساء الأربعاء المقبل العرض المسرحي "چارتين"، وذلك على خشبة مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، إخراج ممدوح الشورا. ويشار إلى أن العرض نبذه عن بلاد محزبه بها طبقه من الإشراف وهم الطبقه العليا Advertisements يتحكمون في باقي الطبقات كما ان لديهم العديد الطقوس. يتحكمون في باقي الطبقات كما ان لديهم العديد الطقوس. ويناقش العرض نقل تلك الافكار عن طريق رحله طبيب الي تلك البلاد، بسبب مريضه وهي "ديما" تريده ان يوافقها لتلك البلاد حتي تلد طفلها، نظرًا لأنه لن يولد إلا بداخل تلك البلد وستخوض ديما رحلة طويلة، ونعرف خلالها كيف يمكن ان تهدم بلد بقرار خاطئ ولماذا اي بلد قويه تحيط بها المخاطر من كل مكان في بلاد الجهل. تريده ان يوافقها لتلك البلاد حتي تلد طفلها، نظرًا لأنه لن يولد إلا بداخل تلك البلد وستخوض ديما رحلة طويلة، ونعرف خلالها كيف يمكن ان تهدم بلد بقرار خاطئ ولماذا اي بلد قويه تحيط بها المخاطر من كل مكان في بلاد الجهل.

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