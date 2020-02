سخرية براد بيت من ترامب تشعل تريندات السعودية ومصر

تصدر الممثل الأمريكي براد بيت، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية.

وسخر بيت، من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، على عدم عزل الرئيس ترامب، وذلك في خطاب قبوله جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، أمس الأحد.

ووجه بيت خلال خطابه، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين صوتوا ضد طلب الديمقراطيين في استدعاء الشهود في محاكمة عزل ترامب، وبالتحديد مستشار الأمن القومي

السابق، جون بولتون، الذي صرح من قبل أنه مستعد للشهادة.

وتابع بيت: "أخبرت أنه لدي 45 ثانية فقط للحديث، وهي مدة أكبر من التي أخذها جون بولتون هذا الأسبوع للحديث".

Advertisements

​وهذه هي ثاني جائزة أوسكار يفوز بها براد بيت، طوال مشواره الفني، بعدما ترشح لها 3 مرات.

ونال بيت الجائزة، عن تجسيده لدور ممثل مجازفات (دوبلير) في الأفلام

السينمائية، خلال فترة الستينيات، بفيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، كما أنه يعمل في نفس الفيلم كمساعد لنجم تلفزيوني بدأ نجمه الأفول، ويلعب دوره، الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو.

وأقيم حفل توزيع جوائز أوسكار السينمائية، في نسخته الـ92، أمس الأحد، على مسرح "دولبي"، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، إذ أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.