الجمهور عن أغنية "سقف": رامي جمال بيوزع بهجة

نالت أغنية "سقف" للمطرب والملحن المصري رامي جمال، مركز الصدارة بمحركات البحث المختلفة عقب طرحها أمس الأحد 9 فبراير على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وشارك في تصوريها عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي، حيث قاموا بتصوير أنفسهم يؤدون كلمات الأغنية.

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فيما عبر الجمهور من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن سعادتهم بالأغنية مؤكدين أنها تبث طاقة إيجابية وحالة من البهجة لكل من يسمعها، وقال أحدهم:"كمية طاقة ايجابية في اغنية سقف بجد لازم نشكر الفنان الكبير رامي جمال برغم الصعاب اللي مر بيها يخرجلك حاجة نضيفة تسمعها لحسن الأيام دي مصر كلها بتعاني من التلوث السمعي اللي بينزل ومنتشر جدا شكرا بجد يا فنان يا عظيم لأن كنت فقدت الأمل أن نسمع حاجة

نضيفه تاني".

وقال أخر:"رامي جمال قدر يحول الطاقه اللي كانت مزعلاه لطاقه فرح وحول الشئ دا لأغنيه يدي الناس فيها طاقة إيجابية ويصنع فيهم البهجة.. حقيقي رامي جمال أسم على مسمى حقيقي وشكرا لكل شخص ساعد في الضحكة الحلوه دي"، وغرد غيره:" "كمية بهجة غير طبيعية في فيديو سقف لرامي جمال..الكليب دا لطيف أوي..إهدى يابنك النرفزة وبلاش تنكش في الأذى ..ولو الظروف هتسخف..سقف ..لاحبيتها".

واكد متابع انه لا يهوى الغاني بشكل عام ولكن ما يشعر به من مرح أثناء سماع الأغنية كفيل بان يحبها وتغير مزاجه وقال:" رامي جمال بيوزع بهجة في اغنية سقف.. أنا مش من هواة الاغانى اصلاً بس الصراحة اغنيتك بتوزع

بهجة"، واتفق معه في الرأي أخر وقال:"طيب انا اعمل ايه دلوقتي أنا مش عارفه أبطل اسمع الأغنية وشغالة في دماغي كده زي الراديو".

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وأعرب أخر عن سعادته بمشاركة هذا العدد من المشاهير في الغنية معتبرها دعم كبير لرامي جمال مؤكدًا أن الجمهور أيضًا يقف بجانبه بشكل دائم وعلق قائلًا:" الٱغنيه روعة في الجمال وبظهور الفنانين مبهجة.. ويارب دايما في تقدم، كفايه ضحكتك اللي بتدي ٱمل في الحياة دي.. بدعيلك يا فنان وصوتك الروعة ووشك البشوش كلنا جمبك كلنا معاك كلنا وراك و بندعمك".

كما هنأت مطربة "ذا فويس" إيمان عبد الغني الفنان رامي جمال على أغنيته وكتبت عبر حسابها على تويتر:"مبروك النجاح الكبير اللي في ساعات قليلة بقى ترند رقم 1 على اليويتوب".

فيما تداول الكثيرون بعض كلمات الأغنية مشيدين بها وموجهين الشكر لرامي جمال، بينما تناول البعض الغنية بشكل ساخر وقالت احد النشطاء:"الظروف سخفت فعلا وفضلت اسقف اسقف لغاية م قالوا مجنونة. وبعدين طيب!"، وأضافت أخرى على طريقة عمرو عبد الجليل:"ادينا ينسقف اهو يكش الدنيا تتعدل".