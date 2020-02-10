شاركت الفنانة يسرا جمهورها، بمقطع فيديو من حضورها حفل توزيع جوائز الاوسكار الشهير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت يسرا قائلة:"أود أن أشكر كل من ساهم في إكتمال مظهري اليوم، مذهلون ياشباب". ساهم في إكتمال مظهري اليوم، مذهلون ياشباب". View this post on Instagram I would love to thank the awesome people who complemented my look today. Every little detail mattered. You guys are amazing. Styled by @maigalal Custom made dress by @zuhairmuradofficial @zuhairmuradprivate Jewellery @narafinejewelry | @ajourconsultancy Bag @larosedesim Hair @roykarame Makeup @dominique_lerma #Oscars #Oscars2020 #Youssra #يسرا A post shared by Youssra يسرا (@youssra) on Feb 10, 2020 at 4:14am PST Advertisements أطلت يسرا بمظهر لافت للأنظار مستوحى من الزي الفرعوني المصري بتوقيع من مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، حيث شاركت في الحفل كعضو في لجنة التحكيم بترشيح من أكاديمية فنون وعلوم السينما التي جمعت أكثر من 59 دولة للمشاركة ضمن اللجنة، وهو الأمر الأول من نوعه اختيار عنصر عربي في التحكيم. مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، حيث شاركت في الحفل كعضو في لجنة التحكيم بترشيح من أكاديمية فنون وعلوم السينما التي جمعت أكثر من 59 دولة للمشاركة ضمن اللجنة، وهو الأمر الأول من نوعه اختيار عنصر عربي في التحكيم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركتها التاريخية في حفل الأوسكار.. يسرا تكشف سر إطلالتها الفرعونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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