كوكب الشرق والعندليب الأسمر على مسرح "جامعة مصر"

في أمسية كلاسيكية من الزمن الجميل، تستعد فرقة عشاق النغم لحفلها الغنائي على مسرح جامعة مصر في مدينة 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 28 فبراير، على مسرح أوبرا مصر، بقيادة المايسترو د/ محمد عبد الستار، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل الى 3 فئات : 28 فبراير، على مسرح أوبرا مصر، بقيادة المايسترو د/ محمد عبد الستار، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل الى 3 فئات : الفئة الفضية والبرونزية بقيمة 100 جنيه Advertisements الفئة الذهبية والبلاتينيوم بقيمة 200 جنيه يتضمن الحفلة باقة غنائية ذهبية لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مع مجموعة من الأصوات الشبابية التي تقدمها الفرقة.

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