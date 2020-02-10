الأربعاء.. عرض فيلم "المتاهة" بمركز الإبداع الفني

يعرض مركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الأربعاء 12 فبراير فيلم "المتاهة". 12 فبراير فيلم "المتاهة". يشار إلى أن "المتاهة" إخراج حنان راضي، انتاج قطاع القنوات المتخصصة إدارة الإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام، الفيلم حصل على الجائزة الأولى بمهرجان ضفاف inter Rives 7 بإيطاليا. انتاج قطاع القنوات المتخصصة إدارة الإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام، الفيلم حصل على الجائزة الأولى بمهرجان ضفاف inter Rives 7 بإيطاليا.

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