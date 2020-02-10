حمد الردعان : ديواني الشعري الجديد يمس قضايا وهموم الوطن العربي

بعد النجاح الذي حققه الشاعر أحمد الردعان في ديوان " هذا أنا " في معرض الدوحة، وذلك في عام ٢٠١٨ وحصوله علي افضل ديوان شعري في معرض الكويت الدولي والأكثر مبيعا في هذا المعرض . الدولي والأكثر مبيعا في هذا المعرض . قرر طرح ديوانه الجديد بعد أن توالت عليه العروض لطبع ديواوينه خارج الكويت لتأثيرها علي الجمهور العربي الذي زار هذه المعارض في فترات لاحقة وسيعلن الردعان علي تفاصيل ديوانه الجديد في نهاية شهر فبراير الحالي، بعد إقامة مؤتمر صحفيا له يناقش فيه موضوعات تمس المجتع الكويتي والعربي علي حد سواء . علي الجمهور العربي الذي زار هذه المعارض في فترات لاحقة وسيعلن الردعان علي تفاصيل ديوانه الجديد في نهاية شهر فبراير الحالي، بعد إقامة مؤتمر صحفيا له يناقش فيه موضوعات تمس المجتع الكويتي والعربي علي حد سواء .

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