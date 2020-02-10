فن ومشاهير

تراند اليوم : بالفيديو والصور.. لطيفة تشارك في أوبريت “صناع الأمل مع RedOne

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شاركت الفنانة التونسية لطيفة في تسجيل الأوبريت الغنائي الجديد “صناع الأمل”.

ونشرت لطيفة عبر حسابها على Instagram مجموعة للصور لها مع “ريدوان”، أثناء تسجيل الأوبريت وعلقت عليها:

صورة

صورة

صورة

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“سعدت بمشاركتي في أوبريت (صناع الأمل) مع الفنان العالمي redone وبمشاركة أصداقئي الفنانين الكبار .. انتظروا الأوبريت قريبا”.

وكانت لطيفة قد طرحت مؤخرا أغنية حملت اسم “مابكرهوش” عبر قناتها الرسمية على موقع YouTube، وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد “أقوى واحدة”.

الأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان محمود أنور وتوزيع تيمام طارق.

 

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